Napoli | infortunio Kvaratskhelia | Spalletti studia le soluzioni

Leggi su rompipallone

(Di sabato 5 novembre 2022) Il lanciatissimodi Lucianooggi alle 18 è di scena contro l’Atalanta in un match che, se vinto dai partenopei, potrebbe addirittura portare la squadra azzurra a +8 dai bergamaschi e dare un chiarissimo segnale al campionato. La notizia del forfait all’ultimo secondo di Kvicha, non fa dormire sogni tranquilli al tecnico di Certaldo, che ora è alla ricerca di nuoveper il suo attacco.La profondità della rosa a disposizione del tecnico del, offre molteper la sostituzione del georgiano che dovrebbe essere sostituito da Giacomo Raspadori, per non andare ad alterare gli equilibri tattici della squadra. Ma attenzione anche alle possibili alternative riportate dal ...