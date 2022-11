Napoli in ansia per Kvaratskhelia | la lombalgia ' impazza' su Google

- Una città con il fiato sospeso, stretta attorno al suo nuovo idolo. Un amore a prima vista quello trae Kvaratskhelia, fuoriclasse georgiano capace di sostituire nei cuori azzurri due idoli come Insigne e Mertens. Giorni difficili e prime avversità per il giovane talento di Spalletti, che ...Calcio - Infortunio Kvaratskhelia :in casaper lo stop del fantasista georgiano. Nulla di grave, ma serviranno ulteriori approfondimenti in queste ore per capire se l'attaccante sarà a disposizione di Luciano Spalletti ...Dopo l'infortunio del georgiano, out nello scontro diretto sul campo dell'Atalanta, è stato il termine più cercato nella zona della Campania ...Kvaratskhelia è uno dei talenti indiscussi dell'ultima sessione di mercato che fa già gola a mezza Europa, Napoli preoccupato per le sue condizioni ...