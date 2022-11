(Di sabato 5 novembre 2022), dopo aver registrato una perdita operativa di 1,75 miliardi di dollari per il secondo trimestre del 2022, ha deciso dire iine in altri, che fino a poche settimane fa si chiamava, ha deciso dire iin sette territori internazionali, tra cui anche l': il re-brading non è bastato a salvare la piattaforma da una perdita operativa di 1,75 miliardi di dollari per il secondo trimestre del 2022.non sarà più disponibile in Francia, Germania,, Spagna, Benelux,nordici e Giappone entro la fine dell'anno fiscale e, a questo proposito, il CEO di Lionsgate Jon Feltheimer ha ...

Lionsgate+ dice addio all'Italia: l'ex Starzplay chiude i battenti in 7 paesi europei Lionsgate+, dopo aver registrato una perdita operativa di 1,75 miliardi di dollari per il secondo trimestre del 2022, ha deciso di chiudere i battenti in Italia e in altri paesi.