L’escalation dei droni armati nel Mediterraneo è una questione europea

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 novembre 2022) di Giuseppe Varvaro Attorno al cielo dell’Italia iarrivati a volteggiare al 2022 sono quelli di ben sei nazioni mediterranee: Francia (2019), Algeria (2018), Marocco (2021), Egitto (2016) Israele (2004) Turchia (2016). Questo significativo contesto di tecnologia M.a.l.e. (Medium Altitude Long Endurance) non è valutato nello Strategic Compass per la sicurezza e la difesa, approvato dal Consiglio Ue nel marzo 2022. Anzi per ricavarlo bisogna rifarsi al Report del maggio scorso dell’Ong Drone wars Uk. Mentre per il genio alato l’Italia attende dal 2013 la coproduzione di Euro, rinviata al 2027, altre 20 nazioni, oltre quelle già citate – tra cui Usa (2001), Uk (2007), Cina (2011), Iran (2014), Turchia (2016), Russia e Serbia (2020) e da ultimo Ucraina ed Etiopia (2021) – hanno similigià ...