Lazio | la probabile formazione anti Roma | Sarri e il dubbio a centrocampo

FORMELLO - Laproiettata verso il derby di domenica, partita troppo importante che va oltre i tre punti. Rifinitura dopo lo scarico di ieri. Sarri ha chiuso la squadra a Formello dalla mattina. Il 'mini ...Laformazione anti Juventus (3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, ... senza, l'allenatore exrischia di chiudere anticipatamente il matrimonio con la squadra ...Il tecnico biancoceleste non potrà contare su Milinkovic squalificato. Si giocano una maglia Basic e Luis Alberto. Mentre ...FORMELLO - Un solo giorno per preparare la sfida con la Roma, Sarri lo sfrutta con due allenamenti tattici. Il tecnico deve rinunciare a Immobile, mai in gruppo né la mattina, né ...