Il re del calciomercato | #SerieA | #EmpoliAtalanta | Le formazioni ufficiali di @EmpoliFC-@Atalanta_BC …

Calciomercato.com

Dal 57' Dermaku 5,5 - Si fa infilare da Beto nell'occasionegolpareggio. Baschirotto 6,5 - Gioca una buona partita, soprattutto nel primo tempo il Lecce dietro non concede spazio all'Udinese.I centrocampistiLecce lo pressano in maniera asfissiante e lui non trova la giocata. Ci prova anche dalla distanza ma sta sera gli manca proprio il guizzo. Nella ripresa poi finisce la benzina. ... Nizza, Thuram: l'Inter sfida due club | Mercato Terzino destro, passaporto inglese, grande promessa del Manchester City: Pep lo ha schierato tra i titolari nella partita vinta 3-1 con il Siviglia ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...