D Maldini | “Leao? È esploso quando ha capito di essere così forte”

... dal risparmio di qualche ingaggio monstre (anche se ora vi è la grana), ed è anche vero che ... Forse è arrivato il momento di dire basta alla sindrome del risparmio che ha colpitoe ...Commenta per primo Il Mondiale invernale complica i piani del Milan . Nonostante le parole di Paolo, quello del rinnovo di Rafaelsarà per i rossoneri un delicato dossier da riaprire a gennaio, dopo la parentesi in Qatar . Con tutti i rischi del caso, dati dalla portata dell'evento e ...Nel corso dell'intervista rilasciata a SportWeek, Daniel Maldini, che tornerà questa sera da avversario con lo Spezia, squadra in cui gioca in prestito dal Milan, ha parlato del ...Daniel Maldini nel giorno di Milan-Spezia ha parlato a SportWeek: il calciatore figlio di Paolo ha affrontato diversi temi interessanti.