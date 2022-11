CorSport | Kvara turbato dal furto dell’auto Valuta di lasciare Cuma e trasferirsi al centro

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 5 novembre 2022) . Dopo ilche ha subito nei giorni scorsi,potrebbe scegliere dil’abitazione dipiù aldella città. Ieri lo aveva già annunciato Sky, oggi lo conferma il Corriere dello Sport. Il quotidiano sportivo scrive: “si è dovuto arrendere in fretta, perché con il fisico non si scherza, e ha capito dall’entità del dolore che l’Atalanta non sarebbe stato un avversario ma un tormento che va ad aggiungersi a quel filo di preoccupazione che da due giorni l’infastidisce: la tentazione, dopo ilnel giardino di casa, è di cominciare a dare un’occhiata ad un appartamento a Napoli, per starsene più dentro la città e meno isolato, per poter anche ...