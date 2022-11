Bollette | lieve taglio per il gas a ottobre ma i prezzi restano alle stelle | oltre 1 700 euro la spesa nel 2022 | +51% sul 2021

ilmattino.it

Perché ledi ottobre saranno meno care Per i consumi di ottobre, le prime riceveranno una bolletta ridotta del 12,9% rispetto al terzo trimestre 2022. Merito anche del nuovo metodo di ...Infineaumento dei consensi anche per Noi Moderati, ora all'1%. leggi anche Bonus 150 euro e stipendi più alti, salta tutto: nel decreto Meloni intervento solo contro il caroLa ... Bollette, lieve taglio per il gas a ottobre ma i prezzi restano alle stelle: oltre 1.700 euro la spesa nel 202 Non saranno di certo come ci si aspettava solo qualche settimana fa, ma i prezzi delle bollette del 2022 restano altissime. Complice una notizia da «strano ma vero», cioè ...Calano i costi in bolletta per il gas: l’Arera ha annunciato una diminuzione dei prezzi del 12,9% per quanto riguarda ii consumi del mese di ottobre.