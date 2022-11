Bianchi | «Il Napoli non ha punti deboli | riuscirà a mascherare l’assenza di Kvara»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 5 novembre 2022) Per Ottaviodiin Atalanta-sarà un peccato per la partita in sé e per chi la guarderà da spettatore, ma Spalletti ha alternative validissime per sostituire l’attaccante georgiano, a partire da Giacomo Raspadori. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport,, ex di entrambe le squadre, dice: «tskhelia mancherà più alla partita in generale che alnello specifico perché davvero non vedere in campo questo talento è un gran peccato. Non ricordo calciatori che abbiano avuto questo impatto nel nostro campionato, per la sicurezza che mostra e la leggerezza con cui gioca sembra che sia in Italia da anni. Mi spiace non poterlo ammirare anche qui a Bergamo».si fida di Spalletti e delle alternative in ...