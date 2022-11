Atalanta-Napoli | le possibili scelte di formazione di Spalletti | c’è un favorito a sinistra

Calcio - C'è grande attesa perin programma stasera alle 18.00, soprattutto a Bergamo dove c'è il ClubBergamo Azzurra che vive ovviamente con maggior coinvolgimenot questo incrocio tra l'altro fondamentale ...... "Possono anche non vincere, ma sono sicuro che vinceranno il campionato" Salvatore Bagni ha parlato alla Gazzetta dello Sport, parlando della sfida trae indicando gli azzurri come ...Al Gewiss Stadium è sfida di vertice. L'Atalanta di Gasperini, seconda in classifica a 27 punti, ospita il Napoli di Spalletti capolista a 32. Gara valida per la tredicesima giornata ...Rubata l’automobile della moglie di Kim, calciatore del Napoli: è il secondo caso dopo il furto subito da Kvaratskhelia ...