Ricettazione e detenzione abusiva di armi | pena ridotta in appello per 42enne 

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio – Era stato condannato in primo grado, nel dicembre 2019, a 2 anni e 2 mesi di reclusione per i reati didi. In parziale accoglimento delle tesi difensive (avv. Mario Cecere) è stata sensibilmenteladalla Corte didi Napoli, sez. II, che ha condannato Giuseppe Luciano, 42 anni, ad unafinale di anni 1 e mesi 2 di reclusione L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... nella flagranza del reato didi stupefacenti al fine di farne commercio, un cittadino ... L'uomo, quasi 30 anni, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria anche per ladi 3 ...Per lui l'accusa diai fini dello spaccio ma anche per, viste le tre bici e un monopattino che aveva. E' stato trovato in possesso, complessivamente, di 68 grammi di hashish e ... Ventimiglia, arrestato un algerino per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e ricettazione Sequestro di persona, lesioni aggravate, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Sono i reati contestati ad un cittadino egiziano di 22 anni sottoposto a fermo dagli agenti del ...ricettazione, detenzione illegale di armi, nonché di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il provvedimento è stato convalidato dal Gip presso il Tribunale di Roma su richiesta della locale ...