Pisa | la madre dello studente che ha ricevuto un pugno dal prof | Brutto gesto | ma mio figlio ha sbagliato

(Di venerdì 4 novembre 2022) commenta La mamma del 14enne che, in un istituto superiore di Pontedera () , haunda unessore non ha dubbi: ildel docente è stato grave - tanto che lo ha denunciato - ...

commenta La mamma del 14enne che, in un istituto superiore di Pontedera () , ha ricevuto un pugno da un professore non ha dubbi: il gesto del docente è stato grave - tanto che lo ha denunciato - ma anche il ragazzo ha le sue responsabilità. 'Alla base c'è un ...Il docente di Pontedera () aveva colpito con un pugno allo stomaco il ragazzino che lo stava prendendo in giro. Dopo il fattaccio l'insegnate è stato sospeso . Pontedera, parla ladello ...Parla la madre dello studente picchiato dal professore nella scuola di Pontedera: "Ha sbagliato anche lui e ora è stato punito" ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...