Perde il controllo dell’autobus e finisce contro una caserma | ferito

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il conducente di un autobus Cotral stamattina, intorno alle 7 è rimasto vittima di una disavventura. Mentre era impegnato in uno spostamento logistico di un mezzo di linea su via Bracciano Claudia all’altezza dell’intersezione con via Olmata Tre Cancelli, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso ildel bus ed è finitoil muro di cinta della‘Romano’, sede del 185° reggimento di artiglieria dei paracadutisti della Folgore. Autista trasportato in ospedale Per fortuna al momento dei fatti non c’erano passeggeri a bordo, ma per il conducente è stato necessario il trasporto, da parte dei sanitari del 118, in ospedale, il Padre Pio di Bracciano. Nonostante non sembra aver riportato ferite più serie, l’uomo verrà sottoposto alle cure del caso. Sul posto sono accorsi i Carabinieri del ...