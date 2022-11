Perché raccolgono immigrati | Molinari svela il gioco sporco della Ong | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il governo Meloni e del centrodestra ha un obiettivo: difendere i confini italiani dall'immigrazione irregolare. Ed è già chiaro a tutti quanti, ma Riccardo- capogruppoLega alla Camera - lo ha ribadito in modo chiaro e tondo a Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 3 novembre. Parlando delle Ong che chiedono di approdare in Italia, il leghista ribadisce quali sono le norme previste dal diritto internazionale e spiega quale sia il problema del Trattato di Dublino.ricorda: "Un conto è l'obbligo previsto dal diritto internazionale per salvare chi è in pericolo in mare, un conto invece è il meccanismo che è stato sviluppato da tempo dalle navi Ong che sono navi che battono bandiera, in questo caso di Paesi europei, che di fatto decidono di ...