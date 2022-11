Papa in Bahrein | “Uomo religioso si oppone a guerra e riarmo”

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – “L’, l’di pace, sialla corsa al, agli affari della, al mercato della morte”. Lo sottolinea ilchiudendo, in, il Forum per il dialogo tra Oriente e Occidente. “Non asseconda – dice Bergoglio- “alleanze contro qualcuno”, ma vie d’incontro con tutti: senza cedere a relativismi o sincretismi di sorta, persegue una sola strada, quella della fraternità, del dialogo, della pace. Questi sono i suoi “sì”. Francesco, nel suo intervento, ricorda che “la Dichiarazione del Regno delinsegna che ’quando si predicano odio, violenza e discordia si dissacra il nome di Dio’. Chi èrigetta questo, senza alcuna giustificazione. Con forza dice “no” ...

