MotoGP | risultati e classifica FP1 GP Valencia 2022 | Quartararo primo | Bagnaia solo 17°

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 novembre 2022) Fabiofa subito capire che vuole giocarsi tutte le sue ultime chance di conquistare il titolo mondiale. Il pilota francese della Yamaha ha realizzato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di, chiudendo con il crono di 1’31”399. Un inizio di giornata sicuramente positivo per il transalpino, mentre non si può dire la stessa cosa per Francesco, appena diciassettesimo in. Il leader del Mondiale ha voluto sperimentare un po’ in questa FP1, provando la sua Ducati con vari assetti e non ha mai deciso di mettere una gomma per realizzare il time-attack. Alla fineha chiuso diciassettesimo con 1’31”999, comunque distante solamente sei decimi dal rivale.è il più veloce in FP1 a ...