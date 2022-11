Meteo | le previsioni | forte maltempo nel primo weekend di novembre VIDEO

iLMeteo.it

... "Hanno voltato le spalle a queste donne, bambini e uomini" insistono " La situazione a bordo della Ocean Viking sta precipitando, leannunciano vento forte, onde alte e un ...Sindaci a valutare, di fronte adi una certa gravità, l'opportunità di disporre la chiusura delle scuole, sia per ragioni legate alla sicurezza sia per evitare blocchi del traffico ... Meteo Video in Diretta Sky: ecco l'Autunno: maltempo e neve fin sotto i 2000 m; le Previsioni Meteo per Venerdì 4 Novembre 2022, Cagliari. Giornata caratterizzata da annuvolamenti con temporali e schiarite, temperatura minima di 14°C e massima di 21°C ...Corsico, meteo per Venerdì 4 Novembre 2022. Giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, temperatura minima 11°C, massima 18°C ...