Meloni | giornata delle Forze Armate è un momento che ci unisce

(Di venerdì 4 novembre 2022) "E' unchee unche cia tutte le persone che per difenderci e per la nostra credibilità, si sono sacrificate". Così la premier Giorgiaparlando ai cronisti del ...

"E' un momento che unisce e un momento che ci unisce a tutte le persone che per difenderci e per la nostra credibilità, si sono sacrificate". Così la premier Giorgiaparlando ai cronisti del valore della festa delle Forze armate al termine della cerimonia che si è svolta all'Altare della patria insieme al capo dello Stato, Sergio Mattarella. .... Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, la presidente del Consiglio Giorgia, la presidente ... "Celebriamo oggi il Giorno dell'Unità Nazionale e, in questa, rendiamo onore alle Forze Armate ..."Celebriamo oggi il Giorno dell'Unità Nazionale e, in questa giornata, rendiamo onore alle Forze Armate che, con la loro dedizione e il loro contributo, hanno ...Serve una risposta finanziaria concreta dell’Ue contro la speculazione nel mercato dell’energia e la crisi economica. È questo il ...