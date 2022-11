Lasciate stare Meloni e pensate a criticare Scholz e le sue mire d' espansione

Leggi su iltempo

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il tempo degli esami per l'Italia è finito. Per questo c'è da restar interdetti rispetto alle attese, di cui molte basate su critiche preventive, sul debutto in Ue di Giorgia. Non perché il centrodestra al governo non possa essere misurato ma perché mentredebuttava il cancelliere tedescoparlava della sua idea d'allargamento dell'Europa. Allargare, quasi fosse meglio che fottere. Cosa ha detto? Ha sostenuto che durante il suo primo anno «come cancelliere federale della Germania» ha avuto «l'opportunità di parlare con molti sulle sfide che deve affrontare la regione dei Balcani occidentali. La stabilità e la prosperità di quella regione non possono essere separate dalla stabilità e dalla prosperità dell'Europa nel suo insieme. L'Europa può essere completa solo con i Balcani occidentali». ...