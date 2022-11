Juve | si allontana Mudryk | offerta shock per l’attaccante dello Shakhtar Donestsk

Juventus News 24

Gli abruzzesi sono reduci dal successo esterno per 1 - 2 contro laStabia e sono terzi nel ... sul primo paloda Vitale 36' fuori Crescenzi per Milani, per Kraja c'è D'Aloia mentre per ...... ma il flop europeo, con la sconfitta contro l'Eintracht che ha fatto precipitare i portoghese in Europa League,dal grande ritorno anche l'ex -che vede sfumare una delle possibili ... Mudryk Juve: si allontana l'attaccante! Ecco dove giocherà Mudryk Juve: si allontana l'attaccante! Ecco dove giocherà il talentuoso giocatore che ha stregato mezza Europa.Lukaku non è più un affare Il ritorno di Romelu Lukaku in terra nerazzurra aveva fatto ben sperare il popolo interista e la dirigenza, convinta di avere fatto l’affare dell’estate. La Gazzetta Dello ...