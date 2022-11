Ilaria D’Amico | cattive notizie per la conduttrice | che batosta

(Di venerdì 4 novembre 2022) . Una battuta d’arresto professionale che sorprende davvero tutti L’indice di ascolto del suo programma Che c’è di nuovo non ha riscosso un grande successo e ha subito il sorpasso delle reti concorrenti. Era la seconda puntata in onda su Rai 2. Dopo la lunga parentesi sulla L'articolo proviene da Inews24.it.

Su Rai2 Che C'è di Nuovo connon va oltre 299.000 (1,7%). Il secondo Live di X Factor su Sky Uno/+1, ha registrato una media di 640.000 abbonati con il 3,1% di share, in crescita del +...Male, il suo nuovo programma sotto al 2% di share: chiusura vicina Ieri sera è andata in onda su Rai Due anche la seconda puntata del nuovo programma di approfondimento politico Che c'...