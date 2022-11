Grande Fratello Vip | chi è Oriana Marzoli video della litigata in Spagna con Valeria Marini

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 4 novembre 2022)- Instagram Un ciclone venezuelano è pronto a farsi conoscere all’internocasa delVip.è una delle concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini entrata in gara il 3 novembre. Conosciuta in, anche grazie alla sua storia d’amore (ormai naufragata) con Ivan Gonzalez, non mancherà di farsi notare tra le mura di Cinecittà.è nata a Caracas il 13 marzo 1992. Professione influencer (su Instagram è seguita da oltre due milioni di follower), si è fatta notare in terra iberica grazie alla partecipazione a Mujeres y Hombre y Viceversa, la versione iberica di Uomini e Donne. Nel programma, dove è stata protagonista per più edizioni, ha conosciuto Tony Spina, con ...