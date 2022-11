Governo Meloni | una nave Ong forza il blocco | ecco le decisioni del Cdm

(Di venerdì 4 novembre 2022) Terzo consiglio dei ministri, il primo sull’economica. Dopo le discusse norme anti-rave party e sul reintegro dei medici no vax, Giorgiadi rientro da Bruxelles si butta sul dossier economico. Il primo passo è la formalizzazione della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 e della Relazione sull’aggiustamento di bilancio, due atti dovuti che mettono in chiaro non tanto “cosa” intende fare ilper le bollette, ma “quanti” soldi potrà investire. Dunque da leggere attentamente. Le finanze per il caro bollette Stando a quanto trapelato alla conclusione del consiglio dei ministri, iniziato intorno alle 18, per il 2023 il deficit previsto sarà del 4,5% e permetterà di avere una manovra di circa 23 miliardi, cifra che verrà interamente dedicata alla lotta al caro energia. Secondo le previsioni della Nadef, nel 2022 il Pil ...

