Elettra Lamborghini | il panorama è il suo lato B? | tutti guardano quello

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 4 novembre 2022), con la sua immensa bellezza, è semplicemente più unica che rara; impossibile non restare affascinati da questa donna. Nel parlare dinon possiamo non partire dal discorso lavorativo e bisogna sottolineare come nella sua carriera non ci sia soltanto la musica; la cantante, infatti, è anche la conduttrice dello show comico Only Fun. Al suo fianco troviamo il duo PanPers, composto da Andrea Pisani e Luca Peracino. InstagramAbbiamo, giustamente, accennato al discorso musicale; dobbiamo menzionare come le sue canzoni siano diventate tutte dei veri e propri tormentoni con la gente incapace di non cantarle e ballarle. Ricordiamo, senza ombra di dubbio, Pem Pem e Caramello. Restando in ambito musicale è impossibile non ricordar quanto successo ad...