El Shaarawy | 'Orgoglioso delle 200 presenze con la Roma E ora il derby'

In ogni caso sono napoletano edi esserlo: mi svincolo 'dall'azzurro nelle vene', ma ... che puntando sul 'tutto o niente' ha messo dentro 'duecento' attaccanti: Ele Shomurodov per ...... Celik (5' pt Spinazzola), Cristante (35' st Camara), Matic, Zalewski; Dybala (35' st El), ... Sonodelle mie 106. Quando arriva la 107, se domani o alla prossima, non lo so, sempre ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Stephan El Shaarawy torna imprescindibile per la Roma e raggiunge dopo i 50 gol in giallorosso anche le 200 presenze con i capitolini ...