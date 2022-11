Delega 007 al sottosegretario Mantovano La scelta di Meloni

(Di venerdì 4 novembre 2022) Giorgia, presidente del Consiglio, ha deciso di conferire le deleghe ai servizi segreti ad Alfredoalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Lo ha confermato in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Per farlo, è stato necessario un intervento normativo sulla legge 124 del 2007, quella che ha riformato il comparto intelligence ormai 15 anni fa, contenuto nel decreto-legge di riorganizzazione dei ministeri che ha ottenuto oggi il via libera dal Consiglio dei ministri. Fino a questo intervento la legge prevedeva che l’Autoritàta non potesse esercitare altre funzioni di governo. L’articolo contenuto nel decreto-legge prevede una deroga, stabilendo l’eccezione delle funzioni dialla Presidenza del Consiglio dei ...

Le norme in vigore, infatti, prevedono che l'incarico di Autoritàalla sicurezza della Repubblica possa essere ricoperto da un sottosegretario di Stato o da un ministro senza portafoglio, il ...... ora finita nel faldone in cui sono stati raccolti tutti i documenti della vicenda affinché gli... L'ex sindaco di Salerno, infatti, che ha mantenuto laalla sanità dopo la fine del ... Governo Meloni, a chi (e come) la delega 007 Piccola guida ragionata Come spiegato nei giorni scorsi su Formiche.net, per permettere al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio di svolgere le funzioni in materia di sicurezza è stato necessario un intervento normat ...L’incarico può essere conferito a un sottosegretario di Stato o a un ministro senza portafoglio che non eserciti altre funzioni di governo ...