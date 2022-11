Celebrazioni del 4 novembre | Mattarella | ' L' Italia è libera grazie alle Forze Armate'

(Di venerdì 4 novembre 2022) La cerimonia per la festa dellesi è chiusa con l'inno di Mameli. Poi accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, il presidente della Repubblica Sergioha lasciato...

Il tutto è iniziato con il weekend durante il quale si sono svolte lecentenario della Sezione di Biella di cui il gruppo fa parte. Alla sfilata di domenica oltre ad un folto gruppo ...All'interno vi si trova una collezione di un centinaio di pezzi che costituiscono il patrimonio identitariopopolo ebraico. Vi sono oggetti di uso comune, per il culto, per ledi ...ll 4 novembre terminava la prima guerra mondiale. l'Italia ricorda l'Armistizio di Villa Giusti che consentì di portare a compimento il processo di ...Le celebrazioni mercantiniane per i 200 anni dalla nascita e i 150 della morte proseguono con un grande convegno il 5 novembre alle ore 16,30 presso il Teatro Mercantini di Ripatransone. Verrà ...