Basket | Nba | Irving sospeso dai Nets dopo messaggi antisemiti

(Di venerdì 4 novembre 2022) New York, 4 nov. (Adnkronos) - Kyrieè statoa tempo indeterminato dai Brooklyn, ma per un minimo di cinque partite e senza stipendio,che la star Nba ha promosso sui social un docufilm dai chiari contenuti. Il campione Nba 2016, parlando con i media, non si è scusato per il post sui social media, rispondendo in modo ambiguo quando gli è stato chiesto direttamente se avesse convinzioni antisemite. Il commissioner Nba Adam Silver si è detto deluso che"non avesse offerto scuse incondizionate" per il suo post "sconsiderato" sui social media. Mercoledìe ihanno donato ciascuno 500.000 dollari a favore di cause e organizzazioni che lavorano per sradicare l'odio e l'intolleranza nelle nostre comunità. ...

Ok Denver e 79esima tripla doppia per Jokic: superato Wilt Chamberlain ORLANDO (USA) - Gli Splash Brothers sbattono contro i Magic di un Paolo Banchero sempre più protagonista. All'Amway Center, Orlando Magic - Golden State Warriors 130 - 129. L'azzurro realizza 22 punti nel 130-129 di Orlando ai campioni in carica: non bastano i 39 di Curry. Denver passa in casa di Okc, Jokic da record