Antonella Fiordelisi promette guerra ai nuovi ingressi | “Vedrete”

(Di venerdì 4 novembre 2022)non ha digerito inella casa del GF Vip: la reazioneè una di quelle concorrenti che non ha stropicciato gli occhi quando si è ritrovata davanti seipersonaggi nella casa del GF Vip. La showgirl campana si è resa protagonista di diverse sfuriate nel corso della notte all’interno del loft di Cinecittà. La prima contro la quale si è scagliataè stata Oriana, l’ultima entrata. La modella ha consigliato a Edoardo di godersi maggiormente l’avventura nel reality, senza viversela troppo in funzione della. Donnamaria dopo aver assorbito come una spugna ha immediatamente riportato il consiglio ricevuto direttamente alla stessa, che ...

Non contenta, la gieffina è tornata a parlarne anche dopo la puntata prima con Daniele Dal Moro e poi con Ciupilan : Leggi anche È subito scontro al Gf Vip trae Micol Incorvaia ...Durante l'ultima puntata, mentre trae Micol Incorvaia è subito scontro , Brad ha inviato una lettera alla moglie , scrivendo: Brad ha accusato Giaele di avergli mancato di ...Spinalbese si è ritrovato nella notte a rispondere alle allusioni su quanto potrebbe essere accaduto sotto le coperte con la De Donà ...Non solo Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi non sopporterebbe neanche Oriana Marzoli. Dopo la puntata del GF VIP la new entry venezuelana si è avvicinata a Edoardo, così la gieffina è esplosa: “Mi ...