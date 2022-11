The Crown | la prossima stagione si annuncia più crudele del previsto

(Di giovedì 3 novembre 2022) La quinta serie della serie tv Thepotrebbe rivelarsi ancora piùdi quanto. Come è già stato affermato, laprodotta da Netflix presenterà ricostruzioni delle conversazioni più private dei reali inglesi, con dettagli lascivi, come pure conversazioni immaginarie tra il principe William e sua madre, nonché la famigerata intervista della principessa Diana con Martin Bashir. Già la scelta di inserire la famosa intervista di Lady Diana ha sollevato molte critiche nel Regno Unito. Lo scorso anno, infatti, il principe William aveva esortato pubblicamente a non mandare più in onda le immagini di quell’intervista ottenuta con l’inganno e così dolorosa per la Famiglia Reale. Netflix Press OfficeNetflix, però, ha deciso comunque di ricostruirla per il piccolo schermo e sarà una delle scene più ...

Con la quinta stagione di, in arrivo il 9 novembre, la serie entra in un nuovo decennio e un nuovo cast si unisce alla ...Tirando le somme, potrebbero dunque mancare all'appello contenuti come Breaking Bad,e Cobra Kai , giusto per fare degli esempi. Per il resto, ricordiamo che il piano "Base con pubblicità" ...Dopo aver lanciato la sfida nientemeno che al Tribal Chief della federazione, ecco come ha deciso di vestirsi l'ex youtuber ...L'ultima volta che abbiamo visto The Crown prima dell'imminente quinta stagione, la principessa Diana (Emma Corrin) e il Principe Carlo (Josh O'Connor) stavano passando il più brutto dei Natali al ...