Tapiro d' Oro a Pazzini e Silvia Slitti | la frase contro Ambra Angiolini

Mentre Ambra Angiolini è impegnata dietro il bancone di X Factor 2022 per il secondo live, su canale 5 Valerio Staffelli consegna ild'a Silvia Slitti e all'ex calciatore Giampaolo Pazzini. I due sono i proprietari dell'appartamento in cui vive ancora Ambra anche se il contratto è ormai scaduto. X Factor 2022: secondo ...Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli consegnerà ild'a Silvia Slitti e all'ex calciatore Giampaolo Pazzini , molto attapirati perché Ambra Angiolini non libera la loro casa milanese. La giudice di X - Factor era in affitto con l'ex compagno,...Questa sera 3 novembre 2022 a Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Silvia Slitti e all’ex calciatore Giampaolo Pazzini, molto attapirati perché Ambra Angiolini non ...La giudice di X Factor continua a non liberare la loro casa milanese: le parole della coppia all'inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ...