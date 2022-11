Scappano alla vista dei Carabinieri | arrestato un uomo | si cerca il complice

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stavano percorrendo la circumvzione esterna a bordo di uno scooter quando si rendono conto di essere inseguiti dal. Fuggono a piedi, casco integrale in testa. Uno di loro lancia via una pistola, una scacciacani senza tappo rosso, con una punta di trapano incollata all’impugnatura. Una fuga che per un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell’ordine, finisce con un arresto. Ilè riuscito a fuggire ma isono sulle sue tracce. E’ successo tutto ieri sera, a Villaricca quando idella sezione radiomobile della compagnia di Marano di Napoli stavano effettuando un servizio anti-rapina. In manette F.P.S., dall’analisi delle impronte digitali è emerso che fosse verosimilmente coinvolto in una ...