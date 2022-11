Rugby | Test Match 2022 | Crowley “Samoa squadra molto fisica | importante difesa e breakdown”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Torna in campo sabato l’Itale il primoautunnale vedrà gli azzurri in campo a Padova contro le. E oggi il ct azzurro Kieranha annunciato la formazione che affronterà i pacifici. Scelte che il tecnico ha spiegato nella conferenza stampa. Ecco le sue parole. “In questo momento Capuozzo non è disponibile almeno per una o due partite, così come Padovani e quindi a estremo la scelta non poteva non ricadere che su Allan” spiegagiustificando la scelta di Tommaso Allan a estremo. Poi si passa a Luca Morisi, tornato nel giro azzurro dopo il trasferimento in Inghilterra. “Luca Morisi sta iniziando a giocare costantemente in Inghilterra e porta esperienza a centro assieme a Nacho Brex. Credo che abbia giocato alcune partite consistenti, mentre l’anno ...

... tra i quali appunto il terza linea lariano Ruggeri exComo, e per i giovani prospetti del Peroni TOP10 e delle nuove Accademie collegate alle Franchigie italiane di URC per fare undi ...Dopo ilmatch contro Samoa, per le 'Autumn Series', gli azzurri giocheranno contro l'Australia (Firenze, 12 novembre) e i campioni del mondo del Sudafrica (Genova, 19 novembre). .Gary Gold, the USA Eagles head coach, has drafted in experienced coaches Mario Ledesma and John Plumtree in a bid to grab the ...Ireland star Dan Sheehan says he is feeling good ahead of his side’s monstrous Test against the world champion Springboks this weekend.