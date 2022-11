Quotidiani | il Trentino inverte il trend | nasce un quarto giornale locale La guerra editoriale e le elezioni della Provincia autonoma del 2023

(Di giovedì 3 novembre 2022) Qualche giorno fa più di centomila trentini hanno avuto il piacere di trovare nella propria buca delle lettere una copia omaggio dell’Adige, il quotidiano cittadino maggiormente diffuso. Una gentile iniziativa promozionale? Solo in parte. Si è trattato soprattutto dell’ultimo capitolo di unache si sta combattendo – in modo non cruento, ma senza esclusione di colpi – in un lembo dell’Italia che sembra andare in controtendenza rispetto alla crisicarta stampata e all’inesorabile erosione di copie vendute, con prematura chiusura delle edicole. A Trento, con una popolazione di circa mezzo milione di persone, ci sono addirittura quattrolocali che si contendono lo stesso mercato. Al momento sono tre – L’Adige, Il Nuovoe Il Corriere del...

Il Fatto Quotidiano

Partiamo da Lavarone, in, per arrivare 33 giorni dopo a Vetralla. Da quel viaggio è nato ... Come comincia la giornata "Sveglia alle 7 - 7.10, alle 7.30 leggo i. Nell'ordine: la ......della vacanza considerando che la prima regione a carattere esclusivamente montano è il...opinioni! Altri sondaggi Per vedere tutti i sondaggi realizzati da Sigma Consulting per i... Quotidiani, il Trentino inverte il trend: nasce un quarto giornale locale Il quotidiano Usa riferisce dell’allarme nell’amministrazione americana per le conversazioni ad alto livello tra i militari circa il possibile ricorso ad atomiche visto il cattivo andamento del confli ...Ma Rovereto si oppone. Dopo il Nuovo Trentino, si allarga ancora il panorama editoriale in provincia di Trento. Domani - 3 novembre - in edicola esce il T, il quotidiano voluto da Confindustria.