Pd | D’Alema sferza gli ex-compagni | «L’unica alleanza possibile è quella con Conte»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 3 novembre 2022) Si è ritagliato il ruolo scomodo di grillo parlante, ma non per questo teme di finire spiaccicato contro un muro. Del resto, Massimoè uno che incute ancora sufficiente soggezione ai suoiperché possano pensare di disfarsene come una scarpa vecchia. Non per niente, ha parlato molto da quando le elezioni sono finite. E non proprio per dispensare encomi alla classe dirigente del Pd. Anzi, a dirla tutta, l’ha accusata di aver sbagliato tutto, a cominciare dalla mancatacon i grillini. Concetto ribadito nell’odierna intervista a Repubblica. Un aggancio mancato, quello coi pentastellati, che aha lasciato tanto amaro in bocca. Cosìa Repubblica Tanto più che l’allora leader dem Nicola Zingaretti ha corteggiato a lungo Giuseppe, quando questi ...