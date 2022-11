MotoGP | Aleix Espargarò | “Sarà molto complesso sfidare le Ducati”

(Di giovedì 3 novembre 2022)ha espresso ai media le proprie opinioni alla vigilia del Gran Premio di Valencia, ultima sfida del Motomondiale 2022. Il centauro spagnolo è determinato a mantenere il terzo posto assoluto nella graduatoria generale, una missione non semplice contro il nostro Enea Bastianini (Gresini). Il romagnolo ha infatti ridotto il proprio margine su catalano, terzo con un solo punto di scarto. Le ultime tre sfide non hanno sorriso al centauro di Aprilia, presente per l’ultima volta sul podio in occasione del Gran Premio d’Aragon. Il compagno di box di Maverick Vinales ha affermato ai microfoni di ‘Speedweek.com’: “Pecco ehanno fatto un lavoro incredibile. Voglio finire la stagione al terzo posto, meritiamo questo risultato dopo il campionato che abbiamo disputato....

Pilota Nazione Aprilia Racing Aprilia RS - GP 41Espargaro SPA Aprilia RS - GP 12 Maverick Viñales SPA RNFTeam Aprilia RS - GP 88 Miguel Oliveira POR Aprilia RS - GP 25 Raul Fernandez ...