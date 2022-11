Milan | Krunic | ‘Questo gol mi dà ancora più fiducia Pioli? Sta già pensando allo Spezia’ | Champions League

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 3 novembre 2022) 2022-11-03 00:55:00 Fermi tutti! Radesegna contro il Salisburgo e a fine partita commenta aTV: “Primo gol a San Siro? Per me è facile ricordarmi dei miei gol perché non stati tantissimi. E’ stata un’emozione unica segnare davanti ai nostri tifosi in. Giocherò con piùin me stesso”. PERCORSO – “Sono qua da pochi anni ma siamo cresciuti tantissimo. Quando sono arrivato ilnon era in, dovevamo conquistarci ladei tifosi. Alla fine l’abbiamo fatto. Passare i gironi era uno dei nostri obiettivi, ora non ci poniamo limiti, possiamo giocare con chiunque”. DEDICA ALLA PANCHINA DOPO IL GOL – “Una dedica a Brahim. L’altra volta quando ha fatto gol lui doveva dedicarmelo ma non l’ha fatto perché era ...