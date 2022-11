Milan e Juventus | avanti in Europa con tante certezze e qualche dubbio

(Di giovedì 3 novembre 2022) AGI - Ilnon sbaglia contro il Salisburgo, vince 4-0 e si assicura un posto agli ottavi di finale di Champions League a nove anni di distanza dall'ultima volta. Lava sotto in casa contro i fenomeni del Psg, ma approda comunque agli ottavi diLeague anche grazie alla sconfitta del Maccabi Haifa contro il Benfica. Le due regine del calcio italiano avanzano in, ma certamente su piani diversi, in tornei diversi. A San Siro decidono la doppietta di Giroud e le reti di Krunic e Messias, che permettono alla squadra di Pioli di consolidare il secondo posto nel Gruppo E alle spalle del Chelsea. Gli austriaci invece non riescono a centrare l'impresa e si devono accontentare solo del terzo posto, sinonimo diLeague. Ritmi alti e gara divertente nelle prime battute, con i ...

Nella decisiva sfida di San Siro ilbatte 4 - 0 il Salisburgo e si aggiudica un posto agli ottavi di Champions League da seconda ... La cronaca della partita approfondimento Champions,......abbordabile per il, ma comunque da non sottovalutare. I giocatori di Conceiçao hanno fatto fuori l'Atletico Madrid di Simeone e agli ottavi di finale ha già eliminato un'italiana, la. ...Il Milan non fallisce e centra gli ottavi di finale di Champions League battendo 4-0 il Salisburgo. Man of the match Giroud: doppietta e assist per Krunic. Di Messias nel finale la rete definitiva del ...Rossoneri al secondo posto dietro al Chelsea, austriaci in Europa League. Sono tre così le italiane che avanzano: Milan, Inter e Napoli, Juve in EL. Primo tempo combattuto, con occasioni da una parte ...