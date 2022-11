Maserati MSG Racing | sono Günther e Mortara i piloti per la Formula E

Tridente da corsa,Racing avrà in Maximilian Günther e Edoardo Mortara i suoi due Alfieri nella nona stagione del campionato ABB FIA World Championship, la Formula E.. Unendo passione, esperienza, ...Si avvicina sempre più il grande momento del ritorno dellanelle corse automobilistiche . La casa del Tridente esordirà infatti in Formula E a partire ...della power unit del teamRacing , ...MODENA – Ultima scuderia in ordine di tempo, anche Maserati ha sciolto le riserve. L'italo svizzero Edoardo Mortara e il tedesco Maximilian Günther sono i piloti con i quali ...Il Tridente ha ufficializzato in una conferenza online la coppia di piloti con cui la squadra italiana parteciperà alla stagione 9 di Formula E: Edoardo Mortara e Maximilian Gunther formano una lineup ...