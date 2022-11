LIVE Roma-Ludogorets | Europa League calcio in DIRETTA | non c’è Zaniolo | Mou si affida al doppio centravanti Giocano El Shaarawy e Matic

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.40 Atmosfera incredibile all’Olimpico: stadio completamente pieno per la quindicesima volta consecutiva tra campionato e coppe. 20.30 L’arbitro della sfida sarà il montenegrino Dabanovic, che ha arbitrato la Lazio nella disfatta in terra danese contro il Midtylland. Nessun precedente con la. 20.20 E’ uno scontro diretto quello che assisteremo all’Olimpico questa sera: le due squadre si trovano appaiate a 7 punti, con ildavanti per il successo dell’andata. Quindi la squadra di Mourinho è obbligata a vincere se vuole accedere ai playoff del prossimo febbraio. 20.10 Ilsiad undici molto simile a quello che ha sconfitto lanella prima gara del girone. In panchina Nonato, l’uomo che ha ...