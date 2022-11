L' allarme dell' Ordine dei farmacisti | c' è carenza per 3 000 farmaci | ma evitare la corsa all' accaparramento

(Di giovedì 3 novembre 2022) Leggi Anche, Aifa: 'Nel 2021 spesi in media 396 euro per persona' - 'Aumenta il consumo degli antidepressivi' 'La Federazione deiconferma la crescente indisponibilità di alcune ...

RaiNews

L'allarmante deterioramento della qualità'aria di Delhi è frequente in questo periodo'anno, quando coincidono diversi fattori, come l'inizio'inverno e la diminuzione dei venti che ...I ghiacciai di molti siti Patrimonio'Umanità'Unesco, tra cui Yellowstone e il Parco Nazionale del Kilimangiaro, rischiano di scomparire entro il 2050. L'è stato lanciato oggi dall'... L'allarme dell'Unesco: addio a ghiacciai di Yellowstone e Kilimangiaro entro il 2050 avevano dato l’allarme facendo presagire un’annata difficile. Proviamo a capire che cosa sta accadendo attraverso le parole di Claudio Vignoli che lavora nel settore oltre ad essere Sommelier ...I vertici dell'Acquedotto hanno commissionato uno studio sulle aree di Cesacastina (Mercurio-Orso e Malbove-Figliola) e del Ceppo (Guardiaboschi) TERAMO - Sebbene la carenza d'acqua non abbia interess ...