(Di giovedì 3 novembre 2022) A quasi sei mesi dall’invasione russa, proprio grazie alla scelta di resistere, e quindi di combattere e forse di morire – bene illustrata dalla triste determinazione delle donne armate –, gli ucraini hanno gia? affermato e conquistato questa possibilita? e conseguito una prima vittoria,se le sorti della guerra restano aperte. L’Ucraina, di cui prima pochi sapevano qualcosa, un qualcosa spesso fatto di dubbi e sospetti – una terra di confine piu? che una nazione, uno Stato la cui esistenza era quasi casuale, conteso da diverse anime, con un passato non sempre raccomandabile ecc. –, oggi esiste. Moltissimi conoscono la sua bandiera, ne riconoscono la volonta? di vivere scegliendo la propria strada, e hanno imparato che l’ucraino e? diverso dal russo quanto le lingue neolatine lo sono tra di loro e, soprattutto, che ci si puo? sentire ucraini ...

Miami - La Corea del Nord spara missili sul Mar del Giappone; lafa stop and go sull'accordo sul grano, mentre sul terreno la guerra sta scivolando nella ...di accettare il fatto che ha'. ......e non può gestire un secondo e un terzo fronte asiatico oltre a quello europeo aperto dalla. ... che senza armi nucleari il loro regime sarebbe stato rovesciato e loro avrebberotutto, ... La Russia ha perso il Nocevento e a causa di Putin perderà anche il ventunesimo secolo