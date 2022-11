(Di giovedì 3 novembre 2022)vittima deia Napoli: i malviventi hanno rubato l’auto del fenomeno di Spalletti. Cosa è accaduto Tristeper Khvicha Kvaratskhelia. Nella notte alcunisono entrati nella sua abitazione di Cuma e hanno rubato la sua auto, una Mini Countryman. Come riportato da La Gazzetta dello Sport,l’esterno georgiano dormiva al piano di sopra ihanno fatto il loro ingresso in casa, hanno preso le chiavi dell’auto e sono andati via con il cospicuo bottino. Nessuna conseguenza per il giocatore del Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Napoli sopravvivrà anche agli addii di Osimhen,, del Giuntoli promesso sposo della Juve, e dello stesso Spalletti. È fisiologicoun sistema fatto di cellule abbia sempre bisogno ...'Quanto valeNon credoil georgiano sia in vendita e il prezzo non ce l'ha. Ma qualora si volesse dare un prezzo non credo possa andare via a meno di 70 milioni. Ma non pensoper il Napoli un ... Kvaraskhelia, che disavventura: i ladri gli rubano la macchina mentre dorme Brutta disavventura nella notte per Khvicha Kvaratskhelia. I ladri sono entrati nella notte nella sua abitazione in una zona residenziale che si trova a Cuma, nell'area flegrea. Il fuoriclasse del Nap ...Il furto della mini non sembra turbare Khvicha Kvaratskhelia, Il calcio Napoli ha pubblicato alcune foto del georgiano sui social.