Kevin Spacey terrà una masterclass al Museo Nazionale del Cinema di Torino il 16 gennaio

(Di giovedì 3 novembre 2022), attore Premio Oscar per I soliti sospetti e American Beauty, che ha reso indimenticabili personaggi come Frank Underwood nella serie House of Cards, torna a incontrare il pubblico per unae per l'occasione riceverà il premio Stella della Mole. Camaleontico protagonista delmondiale contemporaneo,è indiscutibilmente tra gli attori più talentuosi e acclamati della sua generazione. Ildelè lieto di rendere omaggio al pluripremiato attore che, nel corso della sua pluridecennale carriera, ha dato volto memorabile a ruoli complessi, enigmatici e dinamici come, tra gli innumerevoli, quello del suo celeberrimo Frank Underwood nella popolare serie House of Cards. Il due volte ...

è pronto a tornare in scena, e lo farà in Italia, con una masterclass al Museo Nazionale del Cinema di Torino . Sostituito " a film già girato " da Christopher Plummer in Tutti i soldi ...Camaleontico protagonista del cinema mondiale contemporaneo,è indiscutibilmente tra gli attori più talentuosi e acclamati della sua generazione. Il Museo Nazionale del Cinema è lieto di rendere omaggio al pluripremiato attore che, nel corso della ...Il Museo Nazionale del Cinema rende omaggio a Kevin Spacey, tra gli attori più talentuosi della sua generazione che ha dato volto memorabile a ruoli complessi come quello del Frank Underwood nella pop ...Kevin Spacey, attore Premio Oscar per I soliti sospetti e American Beauty, che ha reso indimenticabili personaggi come Frank Underwood nella serie House of Cards, torna a incontrare il pubblico per un ...