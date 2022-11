Juventus Inter | le probabili scelte di Inzaghi per la sfida

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il tecnico dell’Simonepronto a schierare la miglior squadra possibile per laSimonesi affiderà al miglior undici possibile per provare a battere ladomenica sera: stando alle ultime di Sky Sport, Francesco Acerbi dovrebbe scalzare nuovamente a De Vrij al centro del trio difensivo completato da Skriniar e Bastoni. A centrocampo nessuna sorpresa: Marcelo Brozovic corre verso la convocazione, ma sarà ancora Hakan Calhanoglu a svolgere il ruolo del play con Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan accanto; sulle fasce toccherà a Dimarco e Dumfries. In attacco, vista l’assenza di Romelu Lukaku, la coppia sarà composta da Dzeko-Lautaro e Martinez. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il secondo peggiore girone per un'italiana in Champions è ormai storia. L'attualità dellaè il derby d'Italia di domenica sera all'Allianz Stadium. E nel futuro ci sarà l'Europa ...l'...Dell'apporto dei ragazzi allane ha parlato anche Manuel Locatelli: "Fagioli e Miretti ... Adesso resta da capire se anche nel match contro l'ci sarà posto per i giovanotti oppure se ...Evan Ndicka sarebbe entrato nel mirino del PSG, che starebbe pian piano mollando la pista che porterebbe a Milan Skriniar ...Il secondo peggiore girone per un’italiana in Champions è ormai storia. L’attualità della Juventus è il derby d’Italia di domenica sera ...