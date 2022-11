Il coming out di Monica Contraffatto | velocista azzurra paralimpica | a Belve

(Di giovedì 3 novembre 2022) Alle Paralimpiadi di Tokyo 2020,si classificava in terza posizione nei 100 metri di corsa, riscrivendo la storia dello sport insieme alle compagne di squadra Ambra Sabatini (oro) e Martina Caironi (argento), un podio tutto italiano. Proprio la medaglia di bronzo è ospite di Francesca Fagnani durante la puntata del 3 novembre 2022 di, il talk show “scomodissimo” su Rai2. Vi raccomandiamo... Nina Moric torna a parlare delle violenze subite durante l'infanzia Le domande della conduttrice hanno portato la campionessa olimpica a fareout nel modo più naturale possibile e senza etichettarsi, ma semplicemente parlando d’amore. Durante l’intervista,ha dichiarato: Come è ...

A La Repubblica: "I calciatori non fannoperché temono la reazione dei tifosi. Gli spogliatoi europei non sono mai stati così tolleranti". Londra (Inghilterra) 07/07/2021 - Euro 2020 / Inghilterra - Danimarca / foto Uefa/Image ...TikTok è il nuovo canale preferito dalle celebs per ilIl nuovo James Bond avrà (circa) 30 anni: ecco chi vorremmo tra gli attori della Gen Z NAOMI WATTS E SAOIRSE RONAN Instagram content ...La rivelazione di questa dodicesima edizione di Tale e quale show , oltre che una delle voci maschili più belle della scena nazionale, ...La campionessa paralimpica Monica Contrafatto è stata ospite della puntata di ieri, 3 novembre, di Belve, il programma di seconda serata di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Un racconto ampio che v ...