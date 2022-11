God of War Ragnarök è una lettera d’amore ai videogiochi

Leggi su screenworld

(Di giovedì 3 novembre 2022) Dalla sua prima apparizione datata 2005, il franchise di God of War è profondamente cambiato. Un videogioco che al poco budget ha contrapposto una sana passione per il medium videoludico, tanto da raccogliere schiere di appassionati e lanciarsi nell’Olimpo dei titoli di punta di PlayStation 2. È dunque una sensazione strana quando, a distanza di tantissimi anni, ci si ritrova accanto a un falò, mentre fuori il gelo del Fimbulwinter annuncia l’imminente fine di tutto, per raccontare le gesta di Atreus e Kratos in quella che sarà la loro ultima avventura: God of War. L’uscita del videogioco, attesa per il 9 novembre in esclusiva su sistemi PlayStation 4 e 5, segna infatti un finale sorprendente, denso di emozioni, un epilogo inevitabile per una storia che mai come in questa occasione diventa un racconto universale su un padre che vede crescere il figlio e teme ...