Giulia Salemi ha sconfitto un tumore | il racconto di mamma Fariba

In un'intervista la mamma dell'influencer ha parlato di quell'esperienza così traumatica vissuta quandoaveva pochi mesi di ...è bellissima. Affascinante, solare, carismatica. Come la maggior parte delle donne, però, anche lei ha dovuto fare per tanto tempo i conti con alcuni complessi fisici. Come una cicatrice ...Giulia Salemi è uno dei volti più apprezzati dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. L'influencer italo persiana sta riscuotendo successo, lasciandosi alle spalle un passato difficile e ricco di ...Il retroscena su Giulia Salemi In queste ore a tornare al centro dell'attenzione mediatica è stata Giulia Salemi. Fariba Tehrani, madre dell'influencer, ha infatti rilasciato una lunga intervista al s ...