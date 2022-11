Formazioni ufficiali Feyenoord Lazio | le scelte di Slot e Sarri

Leggi su calcionews24

Feyenoord Lazio, match valido per la sesta giornata di Europa League. Ecco gli schieramenti di Feyenoord Lazio, match valido per la 6ª giornata del gruppo F dell'Europa League 2022-2023. Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Lopez; Timber, Szymanski, Kokcu; Paixao, Pereira, Dilrosun. Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni.